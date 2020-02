Apreendidas drogas sintéticas em ônibus com platinenses

Mais de 40 pessoas estavam no coletivo

No final de semana, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) flagrou um ônibus, Volvo/cor preta, repleto de drogas no momento em que o coletivo iniciava o trajeto para uma festa em Ourinhos/SP. Foi na Rua Antônio de Castro Vilas Boas, Aparecidinho I, em Santo Antônio da Platina.

De princípio, nada de ilícito foi encontrado com os passageiros, mas no interior do veículo conseguiram localizar:

16 frascos com lança-perfume ;

; Um saco plástico com 26 comprimidos de Ecstasy ;

; Uma porção de metanfetamina ;

; 129 unidades de Ecstasy em em gel.

Todos os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados às autoridades policiais para as providências cabíveis.