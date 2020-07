Apreendidas duas adolescentes em Cambará

Estavam com drogas e ainda desacataram PMs

Na tarde de terça-feira, dia 30, às 17h, duas adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidas pela Polícia Militar em Cambará.

De acordo com as autoridades, as apreensões aconteceram após uma denúncia de que a menina de 15 anos estava vendendo drogas em sua residência.

Após averiguação no local, confirmaram a informação e localizaram também a outra jovem, de 16 anos. No momento, 14 porções de cocaína, prontas para venda, foram apreendidas (foto). À vista disso, com autorização, também foi realizada busca na casa dela, onde acharam, após muito desacato por parte delas:

Uma porção de cocaína;

Uma bucha de maconha;

Uma munição;

Saquinhos de sorvete, utilizados para embalar drogas;

Dinheiro.

Ambas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil da Cidade.