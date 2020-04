Apreendido menino de 14 anos com pistola em Santo Antônio

No centro da cidade e com um adulto

Na noite desta quinta-feira, dia dois, às 21 horas, um menino de 14 anos foi apreendido e um homem preso na rua Rio Branco, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram vistos jogando um objeto na via pública, momento em que foram abordados. Descoberta a idade dele, e que a dupla estava com uma pistola Taurus (modelo PT 840) calibre 40, carregada com 11 munições intactas. Dinheiro e dois celulares também foram retidos (foto).

O maior assumiu ser um dos autores do roubo ocorrido no mercado Tupi, ao passo em que o adolescente informou ter comprado a arma na cidade de Londrina.

Diante dos fatos, os autores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.