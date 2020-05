Apreendidos adolescentes platinenses com crack

Também teriam envolvimento com roubos na zona rural

A Polícia Militar em torno de três horas da madrugada deste sábado, dia 30, foi até a esquina das ruas Mário Giovanetti e Vereador José Ritti (Conjunto Júnior Afonso) onde foram abordadas cinco pessoas sendo dois com blusas iguais com desenhos de palhaço. Um deles já foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas neste ano.

Questionados com relação ao comércio de entorpecentes, ambos entraram em contradição, sendo que um dos elementos confessou ter dez pedras crack em sua residência.Na casa, na verdade havia 15 pedras prontas para venda em forma de terço e mais a quantia de R$ 200,00 em espécie. Ainda na residência localizado um prato com duas lâminas de barbear e resíduos de crack, além de dois saquinhos de sorvete normalmente usados para embalar para o comércio e também uma máscara de caveira e uma blusa preta com laranja sendo apreendidos por haver suposto envolvimento em assaltos a propriedades rurais.

Os dois adolescentes, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para providências.