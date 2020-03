Apreendidos baseados em Santo Antônio da Platina

Usuário estava no centro da cidade

Na tarde deste domingo, dia 29, um homem foi encaminhado à Delegacia após ter sido encontrado com maconha (dois cigarros) na av. Frei Guilherme Maria, centro de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, a equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) estava realizando patrulha no endereço em questão quando o encontrou com cigarros da droga.

Houve a confecção de um termo circunstanciado por consumo pessoal de drogas.