Assassinado homem durante briga em Ribeirão do Pinhal

Discutiram, se agrediram, a vítima caiu, bateu cabeça e morreu

Um homicídio aconteceu em torno das 21 horas desta terça-feira, dia nove, no distrito da Triolândia, distante 18 quilômetros da zona urbana de Ribeirão do Pinhal.

A vítima,Vicente de Paula Antunes, de 54 anos, e o possível autor do crime, Cecílio Augusto, 58, estavam bebendo no Bar do Daniel. Fechado o estabelecimento, estavam jogando sinuca na mesa que fica na frente e não dentro do estabelecimento comercial.

Iniciada a discussão, há duas versões: Vicente teria tentado agredir Cecílio com o taco, mas foi afastado e caiu. Outro relato indica que trocaram socos e Vicente foi empurrado, sofrendo a queda e batendo a nuca no chão, o que lhe causou a morte imediata.

No local, de cerca de dois mil habitantes, populares contaram que os dois já tinham protagonizado desavença há aproximadamente dez anos.

O acusado fugiu num Uno Prata pela PR-436. Ele também teria procurado parentes em Jundiaí do Sul para lhe ajudar, o que não foi confirmado.

O plantão regional envolve delegados das regiões de Telêmaco Borba/Cornélio Procópio/Siqueira Campos /Jacarezinho. Fazem rodízio.

É uma maneira da sociedade contar com delegado 24 horas por dia mesmo que com trabalho remoto. O delegado toma depoimento em tempo real. Tudo é gravado.

Nesse homicídio, quem instaurou o inquérito foi o delegado Anderson Seiji Kudo (foto) , de Telêmaco Borba.