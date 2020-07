Assassino bate carro roubado ao tentar fugir da PM em Wenceslau Braz (vídeos)

Bandido de 46 anos estava com mulher e criança de dez anos

No início da noite (19h20m) desta quinta-feira, da 16, PMs realizaram a prisão de indivíduo (46 anos), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, receptação, desobediência, direção perigosa, dirigir sem CNH, bem como pelo cumprimento de dois mandados judiciais de prisão que constavam em seu desfavor.

Com base em denúncias anônimas relatando que o elemento estava armado e transitando num GM/Onix pelo centro da cidade, em diligências, os PMs o localizaram na rua Rua Alfredo Peterson, mas o condutor não acatou a ordem de abordagem e saiu em alta velocidade.

Em seguida, perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada e colidir contra um poste, na Rua Papa João XXIII.

Com a batida, o Onix foi totalmente danificado e com muita fumaça no seu interior, ocorrendo ainda alto risco de incêndio e descarga elétrica, visto que os cabos de energia do poste estavam em cima.

Diante disso, a PM imediatamente prestou socorro aos ocupantes: o motorista, sua convivente (29 anos) e o filho do casal (dez anos), o qual ficou preso pelo cinto de segurança e ferragens, sendo necessário que os policiais entrassem no veículo para salvá-lo.

Após o desligamento da energia pela Copel, realizadas buscas sendo encontrado no seu interior um revólver calibre 38, marca Taurus, carregado com seis munições.

Ao consultar a identidade do condutor, constataram possuir dois mandados de prisão em seu desfavor, pelos seguintes crimes: homicídio, roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor . Também confirmado que o veículo que conduzia, GM/Onix, era roubado e estava com a placa adulterada.

Após ser liberado dos cuidados médicos, o bandido recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz.

A moça e a criança foram atendidas.