Bandidos aterrorizam mulher em Santo Antônio da Platina (vídeo)

Eles atacam a residência após tentar matar a vítima

Vilma Carlos da Silva, moradora na Rua Aurelino Alcântara, n° 192, Residencial Porto Seguro, foi vítima de tentativa de homicídio no último sábado, dia quatro,em Santo Antônio da Platina.

Um homem tentou matá-la com revólver em seu bar, mas ela conseguiu fugir depois do indivíduo a agredir muito.

Nos últimos dias marginais têm ido até a casa e destruído e vandalizado os cômodos com objetos, utensílios e móveis (fotos).

O delegado Rafael Guimarães está tomando as devidas providências, mas a PM,apesar dos esforços, não têm conseguido abordar os possíveis delinquentes que possivelmente estão ligados com o sujeito que tentou matar a mulher.

Ela está desesperada, pede a colaboração da comunidade e alerta as autoridades sobre o real perigo de morte que está correndo.

O advogado que a atende também está preocupado e apreensivo com o que pode acontecer com sua cliente e procurou o npdiario para denunciar o caso.

Quem reconhecer o homem no vídeo, favor comunicar nos telefones (43) 3534-8900 ou 190.