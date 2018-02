Bandidos com máscaras de palhaços rendem família platinense

Levaram veículo e R$ 21.800,00

Crime na madrugada desta segunda-feira, dia 19, em Santo Antônio da Platina. Por volta da 1h30m a Polícia Militar foi chamada por moradores de uma casa no bairro rural Boi Pintado.

As vítimas relataram terem sido surpreendidas por três marginais, todos armados com pistolas, sendo que um estava com capuz e dois deles usavam máscaras de palhaço.

Foram rendidos, amarrados e colocados de joelhos com as cabeças voltadas para baixo.

os bandidos queiram uma “caixinha azul” do patrão que conteria muito dinheiro.A mulher entregou o objeto que tinha 800 reais e um cheque em branco assinado.Num dos quartos havia mais R$ 20 mil, que também foram roubados,além do celular e de um Fiat/Strada Fire de cor branca.

A polícia caça o bando.

Ninguém ficou ferido.