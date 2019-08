Barra do Jacaré e Jacarezinho se unem por pavimentação

Vereadores fazem documento conjunto

O Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho, Fúlvio Boberg, reuniu-se nesta quinta-feira, dia primeiro, com o Presidente do Poder Legislativo de Barra do Jacaré, Izael Dutra. Em pauta, a pavimentação asfáltica da PR-515 que liga os dois municípios.

“É importante essa união entre as duas cidades. Com o asfalto diminuiria a distância e também o custo para quem precisa fazer o trajeto”, explica Dutra.

No documento, os vereadores de Barra do Jacaré destacam que o município de Jacarezinho conta com faculdades, regionais, Receita Federal, entre outros órgãos.

Para Fúlvio, é importante a parceria entre os dois municípios. “Estaremos contando com o apoio dos vereadores jacarezinhenses para a assinatura do documento e pediremos uma agenda diretamente com o governador para a entregar o documento e pedir esse benefício”, adianta.

Além disto, o Presidente do Poder Legislativo também ressalta que o investimento nesta rodovia seria uma alternativa para os motoristas que utilizam o trecho da BR-369 e pagam a tarifa de pedágio.