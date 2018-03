Batalhão expande programa Polícia Mirim para Siqueira Campos

Houve aula inaugural

Aconteceu no meio da semana passada em Siqueira Campos, a solenidade de criação de mais uma extensão do Programa Social Polícia Mirim Integrada, do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho.

Ao Programa Social, que já contava com 42 crianças e adolescentes jacarezinhenses,foram somados mais 27 jovens.

O Programa Social Polícia Mirim Integrada tem por finalidade tirar menores em situação de risco das ruas para junto do 2º BPM, onde praticam atividades esportivas como Karatê, Jiu Jitsu, Futebol, além de receberem aulas que valorizam a cidadania, a disciplina, a ética e a moral.

Além do Comandante, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, prestigiaram a solenidade o Vice-prefeito de Siqueira Campos, Luiz Germano, o Vereador Paulo Leite dos Santos, o Presidente do projeto Crianças Fora das Ruas, Genesis Machado, a Coordenadora do Projeto Polícia Mirim de Siqueira Campos, Maria Inês dos Santos da Silva, os instrutores Sargento Fábio José de Lima, Soldado Wilson Fontanelli Neto e o Soldado Éder Rogério dos Santos, pais, amigos e familiares dos novos alunos.Contou também com as presenças do Cabo Wagner (Jacarezinho), Tenente Lúcio (Wenceslau Braz).

Em seu discurso, o Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, enfatizou que ser “muito importante para a segurança pública a aproximação da comunidade com a Polícia Militar, e, através do Programa Social Polícia Mirim Integrada, além de conseguirmos essa aproximação, ainda conseguimos tirar meninos e meninas carentes das ruas e lhes proporcionar a participação em atividades sadias, que refletirão positivamente por toda a vida desses jovens”.