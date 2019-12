Batalhão promove Operação Natal no Norte Pioneiro

Em todos os municípios da região Desde o último dia dois de dezembro, o 2º BPM vem desenvolvendo a “Operação Natal” em toda as cidades do Norte Pioneiro com o objetivo de reforçar o policiamento devido a extensão do horário de atendimento do comércio e o incremento da economia com o 13º salário, bem como período de férias e festejos natalinos.



Esta época traz maior circulação de pessoas e veículos favorecendo ação de oportunistas na prática dos mais diversos delitos. E com isso, a iniciativa traz uma intensificação nas modalidades patrulhamento, permanência e diligência.

Além do reforço, diariamente estão sendo realizadas operações policiais na área com a realização de abordagens a pessoas, veículos e estabelecimentos comerciais. São no mínimo quatro operações dia, com o reforço da ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), uma operação diária em cada companhia da PM.

O comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, afirmou: “a Polícia Militar desenvolverá ações e operações em toda a área da unidade com a participação de outros órgãos de segurança pública e de fiscalização, inclusive utilizando o efetivo administrativo da corporação. Tudo para garantir a segurança pública nos municípios do Norte Pioneiro.”