Bispo do Norte Pioneiro também repudia reintegração de posse

Defende Carta de Repúdio

Dom Antônio Braz Benevente (foto), Bispo da Igreja Diocesana de Jacarezinho, solicitou nesta sexta-feira, dia dois, que seja divulgada a Carta de Repúdio da CNBB Sul II sobre a reintegração de posse que aconteceu no Paraná.

O religioso, chefe da igreja católica do Norte Pioneiro, concorda integralmente com os termos assinados “para que o Povo de Deus tome conhecimento da situação”.

No texto, os bispos do Regional Sul 2 da CNBB(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) dizem ter acompanhado, “com preocupação”, a notícia da reintegração de posse realizada pela Polícia Militar no dia 30 de julho, em Lerroville, distrito rural de Londrina, que despejou 167 famílias. Afirma que “o nosso compromisso é, incansavelmente, trabalhar para que a vida em plenitude, trazida por Jesus Cristo (cf. Jo 10,10), se concretize em cada pessoa, família e no hoje da nossa história. Imbuído dessa certeza, o papa Francisco pede que não haja ‘nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos,

nenhuma pessoa sem a dignidade que provém do trabalho’ “

Mais à frente, esclarecem que “em solidariedade com todas as pessoas feridas, em sua dignidade, os bispos do Paraná reafirmam seu compromisso evangélico em defesa da vida, sendo contrários a todo e qualquer ato de violência”.

Confira o teor completo aqui:

O nosso compromisso é, incansavelmente, trabalhar para que a vida em plenitude, trazida por Jesus Cristo (cf. Jo 10,10), se concretize em cada pessoa, família e no hoje da nossa história. Imbuído dessa certeza, o papa Francisco pede que não haja “nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos,nenhuma pessoa sem a dignidade que provém do trabalho”. (cf. Discurso no Encontro Mundial dos Movimentos Populares, em 28 de outubro de 2014), pautado na Doutrina Social da Igreja, que afirma ser a reforma agrária uma necessidade política e, ao mesmo tempo, uma obrigação moral (cf. Compêndio da Doutrina Social da Igreja, n. 300).

Diante disso, os bispos do Paraná vêm a público manifestar repúdio, quanto à forma como foram deflagradas as reintegrações de posse em Londrina; conscientes de que tal manifestação em defesa dos mais pobres se faz necessária, uma vez que seus diretos têm sido cada vez mais ignorados e violados em nossos dias, fomentando injustiças, violência e exclusão.

Assim sendo, esperamos que sejam revistos todos os despejos nas terras paranaenses, tendo em vista que essas famílias estão há muitos anos trabalhando, produzindo agricultura de subsistência, educando os filhos e construindo comunidade em áreas pertencentes a grandes devedores da União ou do Estado que eram tidas, anteriormente, como improdutivas.

Preocupa-nos o futuro dessas famílias, que de forma inesperada e agressiva, foram retiradas do seu espaço de convívio, trabalho e dignidade. Para isso é urgente que os órgãos responsáveis, especialmente o INCRA, possam promover a reforma agrária como meio de paz no campo e promoção da agricultura familiar de subsistência. Num momento de polarização e intolerância, é preciso que o diálogo até a exaustão, na busca de soluções pacíficas, seja condição irrenunciável.

Em solidariedade com todas as pessoas feridas, em sua dignidade, os bispos do Paraná reafirmam seu compromisso evangélico em defesa da vida, sendo contrários a todo e qualquer ato de violência.

Assinaram:

Dom Geremias Steinmetz

Arcebispo de Londrina e

Presidente da CNBB Regional Sul 2

Dom José Antônio Peruzzo

Arcebispo de Curitiba e

Vice-Presidente do Regional Sul 2

Pe. Valdecir Badzinski

Secretário Executivo da

CNBB Regional Sul 2

Dom Amilton Manoel da Silva

Bispo Auxiliar de Curitiba e

Secretário da CNBB Regional Sul 2