Briga de rua acaba com tiro e prisões em Jacarezinho

Investigações continuam na cidade

Na noite de sábado, dia 23, às 23h10m, um casal foi preso em Jacarezinho por posse ilegal de arma e embriaguez no volante.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades foram chamadas após uma briga. No local, além do desentendimento, houve disparo de arma de fogo. Entretanto, quando os PMs chegaram, os envolvidos não se encontravam mais.

As investigações começaram após a informação que um deles saiu com uma mulher num VW/GOL. Após alguns minutos, o carro suspeito foi localizado em alta velocidade no Jardim Paraíso, rua 13 de Maio. Mas, o motorista fugiu da abordagem.

Além do condutor (41 anos), uma mulher (40 anos) estava no veículo; ambos embriagados. O homem afirmou à polícia que outro indivíduo tentou esfaqueá-lo e confirmou ter também ouvido um disparo de arma. Acrescentou que, na sequência, fugiu para casa da mulher abordada, localizada na Rua Travessa dos Anjos.

Diante da suspeita do indivíduo ter escondido a arma na casa da companheira, foram ao endereço, onde encontraram, numa gaveta do guarda-roupa, uma munição calibre 12 e um rádio comunicador HT, no entanto, a arma de fogo relatada não foi localizada.

Ambos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.