Pinga causou morte de morador de rua em Ibaiti

Pauladas o levaram a morte

Na madrugada de segunda-feira, dia 24, um morador de rua de 45 anos foi assassinado de maneira brutal no centro de Ibaiti.Era do interior paulista e estava na cidade há poucos dias perambulando pelas ruas.

De acordo com as informações da Polícias Militar, Civil e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), os quais estiveram presentes no local para atender o caso, foi agredido com pauladas até que perdesse a vida.

Um homem, com passagens, foi preso em flagrante e alegou ter cometido o crime por indisposição causada por bebida alcoólica. Tomavam cachaça momentos antes do homicídio.

A arma foi um ripa de madeira.