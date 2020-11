Candidata a vice-prefeita de Ribeirão Claro continua com bens indisponíveis

“COM O CLARO OBJETIVO DE PROTEGER ESQUEMA DE IRREGULARIDADES”

A ex-Secretária de Saúde de Ribeirão Claro e candidata a vice-prefeita Ana Maria Molini (foto) e outros estão respondendo processo de AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA sob nº 5024965-87.2019.4.04.7001 em trâmite na 1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DE JACAREZINHO proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em que se pretende a condenação dos réus nas sanções do art. 12 da Lei 8.429/1992 (LIA).

A acusação é pela prática de atos que causaram lesão aos cofres públicos, promoveram enriquecimento ilícito e violaram princípios da administração pública, em tese ocorridos durante a execução do Programa Saúde da Família (PSF) no município de Ribeirão Claro.

Nessa ação, a Justiça Federal, Seção Judiciária de Jacarezinho, determinou o bloqueio de R$ 248 mil de contas bancárias, veículos e bens imóveis de pessoas envolvidas em irregularidades na aplicação de recursos do Programa Saúde da Família (PSF), de Ribeirão Claro, entre elas, a ex-Secretária.

O que mais chama atenção, é o fato do Ministério Público Federal ter apontado a prática da então Secretária como conduta dolosa, bem como a “OCULTAÇÃO DE INFORMAÇÕES” e a “PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS COM O CLARO OBJETIVO DE PROTEGER ESQUEMA DE IRREGULARIDADES” realizadas durante cerca de um ano no programa o programa Saúde da Família.

Em recente decisão proferida no dia 11 de novembro, o Juiz Federal da 1ª Vara de Jacarezinho, não aceitou o pedido de prova pericial, “por considerar controverso vago e a produção da prova pericial requerida é despicienda, além de custosa, visto que a prova testemunhal pode perfeitamente supri-la”.

Nota-se que tal pedido está com o claro intuito de protelar a prolação da sentença antes da realização da eleição municipal deste domingo, dia 15. Ela não foi localizada pela reportagem para comentar.

Para ter acesso ao processo da candidata é só acessar o link:

https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor=50249658720194047001&selOrigem=PR&chkMostrarBaixados=&todasfases=&selForma=NU&todaspartes=&hdnRefId=c6992191dca27d2fb5b9d3a7f1aca9b7&txtPalavraGerada=zQZA&txtChave=&numPagina=1