Casal acusado de assassinato deixa prisão hoje

Crime chocou Norte Pioneiro; serão monitorados por tornozeleiras

O capoeirista Adelmo Aniballe Cordasco do Prado (fotos acima), 27 amos , e Juliana Barraqueiro, 32, acusados de matar e incendiar Luciane Rita (fotos de capa e abaixo), 30 anos, em Guapirama, deixarão a cela da Delegacia de Joaquim Távora nesta segunda-feira, dia dois. O casal é acusado do bárbaro assassinato da jovem de Quatiguá, crime que chocou o Norte Pioneiro e promoveu comoção em todo o Estado, sendo amplamente divulgado pelo npdiario e depois em veículos nacionais.

Luciane foi encontrada morta dentro de um carro incendiado na zona rural de Guapirama. O caso aconteceu em julho do ano passado. O ex-marido dela, Adelmo do Prado, confessou o feminicídio e acabou envolvendo a namorada Juliana Barraqueiro. Os dois estão em prisão preventiva na cadeia de Joaquim Távora, mas a partir de segunda-feira estarão em liberdade, embora monitorados com tornozeleira eletrônica.



Eles só não deixaram as grades neste fim de semana porque não foram conduzidos à Jacarezinho pelos policiais da Delegacia de Polícia Civil Joaquim Távora para que fossem instaladas as tornozeleiras. Mas, segundo o advogado , Carlos Henrique Rodrigues Pinto, segunda-feira têm o instrumento de monitoramento à distância instalado e podem ficar em casa, enquanto aguardam julgamento.

O pedido de soltura foi expedido pelo juiz Marco Antônio Venâncio de Melo, titular da Comarca de Joaquim Távora, a pedido do advogado de Juliana, que é de Ribeirão do Pinhal. A advogada Melissa Félix Lourenço também atua na defesa de Juliana.Carlos Henrique pediu a revogação da prisão preventiva, alegando que o Ministério Público Estadual promoveu ações com o intuito de protelar o julgamento da acusada.

Com isso, segundo o causídico, “houve excesso de prazo” e, sem julgamento das provas, não há motivos para manter Juliana presa. Com a decisão de soltura da acusada, o namorado dela também acabou sendo beneficiado também, pelo mesmo motivo.

Em entrevista ao npdiario, o advogado Carlos Henrique explicou que Juliana será monitorada e não poderá sair à noite, no período das 19 horas até 8 horas da manhã e que não poderá se ausentar num raio de 10 km do local registrado no equipamento. O advogado, no entanto, preferiu não se pronunciar em relação à acusação de participação no assassinato e prefere se manifestar apenas nos autos do processo, que corre em segredo de Justiça.

REPORTAGEM: VALDIR AMARAL/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

Lembre do caso: https://npdiario.com/cidades/mata-a-ex-mulher-coloca-no-carro-e-ateia-fogo-em-guapirama/