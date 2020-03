Cibercrimes crescem junto com COVID-19, alerta delegado platinense

Ele pede mais atenção principalmente em WhatsApp e Facebook

Um aplicativo, de nome COVID-19Tracker, tem sido divulgado em links e downloads em redes sociais. O aplicativo apresenta um mapa interativo e dados estatísticos mundiais sore o Coronavírus, entretanto, trata-se de um ransoware que criptografa e bloqueia os celulares, computadores e demais dispositivos.

Nesse sentido, assim como o número de casos suspeitos e confirmados do Covid-19 está aumentando, infelizmente, com ele, também estão crescendo as notícias falsas a respeito do vírus e a quantidade de pessoas tentando usá-lo como instrumento para cometer crimes.

Por isso, o Delegado de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, Rafael Guimarães (foto), orienta que todos acreditem apenas nas informações oficiais de veículos de Imprensa com credibilidade e transparência.

“Os links compartilhados através do WhatsApp podem ser armadilhas para se ter acesso aos dados bancários sem que a vítima perceba”, afirma dr. Rafael, preocupado.

Caso seja vítima ou identifique esses crimes, faça uma denúncia ao DERCC (Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos). Ou procure a polícia de sua cidade.