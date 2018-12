Cida entrega mimos para colaboradores do Palácio Iguaçu

Simplicidade de governadora cativou funcionários

Cida Borghetti é reconhecida pelo carinho e cuidado com que trata as pessoas. São simples gestos de atenção que chegam a surpreender quem não a acompanha de perto.

Agora, poucos dias antes de deixar o Governo do Estado, ela deu mais uma mostra do seu jeito que já marcou as passagens pela prefeitura de Maringá, Assembleia Legislativa e Câmara Federal.

A governadora chamou os cerca de 60 funcionários da limpeza, restaurante, copa, manutenção e serviços gerais para uma conversa. Cida fez questão de agradecer a dedicação e empenho de cada um deles – “desde a vice-governadoria até os últimos meses no comando do Estado” – e presenteou-os com lembranças para o Natal.