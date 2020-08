Cobra se manifesta sobre agressão contra mulher em Jacarezinho (vídeo)

Combate e repressão aos crimes contra o sexo feminino

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um homem agrediu a companheira em um posto de saúde de Jacarezinho, nesta quarta-feira, dia 26. A imagem viralizou e causou revolta. “É uma covardia: esse criminoso chuta a cabeça da moça, que estava caída no chão. Em seguida, foge!”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

Recentemente, o parlamentar apresentou um Projeto de Lei (PL) na Assembleia Legislativa do Paraná para instituir, em caráter permanente, a Força-Tarefa de Defesa da Mulher de prevenção e combate aos crimes contra as mulheres integrada por representantes dos três Poderes do Estado e da sociedade civil.

Estão entre os objetivos da Força-Tarefa de Defesa da Mulher a efetivação dos preceitos contidos na Lei Maria da Penha e ações de resultado imediato de prevenção, combate e repressão aos crimes contra as mulheres.

“Mulheres são covardemente agredidas com tapas, chutes, socos, ameaças de morte, tentativas de homicídio por seus companheiros. Uma rede de proteção que as proteja e defenda é o que precisamos”, justificou Cobra Repórter (foto).