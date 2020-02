Colégio Magnus faz ação coletiva contra epidemia em Jacarezinho

Cidadania e participação social dos alunos

Alunos do Colégio Magnus fizeram uma ampla ação coletiva contra a dengue durante o último fim de semana. O objetivo da iniciativa foi colaborar no combate a um problema que afeta Jacarezinho(epidemia de dengue) e informar o meio escolar com as questões sociais de interesse comum.

Segundo instruções da direção do Magnus, os alunos fizeram a limpeza das casas onde moram, além de terrenos baldios na vizinhança e trechos de ruas próximas, buscando eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. As ações foram registradas pelos pais e posteriormente encaminhadas ao colégio.

“Existe um problema grave em Jacarezinho que é a dengue, e a escola não pode se omitir diante da situação. Então fizemos essa proposta que fui muito bem aceita, foram mais de 100 casas vistoriadas e vários terrenos e ruas. Acredito que os alunos criaram uma consciência muito maior sobre a questão e também vão poder passar a importância desse cuidado aos familiares”, destaca o proprietário do Colégio Magnus, o empresário Marcelo Palhares.

“Qualquer instituição de educação tem deveres sociais, e nós nos pautamos muito nisso. Esta foi só a primeira, mas vamos estar sempre propondo aos alunos a participação em questões de interesse coletivo, proporcionando o desenvolvimento de um senso crítico e a busca por soluções para os problemas da comunidade onde estamos”, continua Marcelo.

Para completar a iniciativa, os professores de ciências e biologia do Magnus estão debatendo o trabalho e passando maiores orientações sobre a dengue.

“Esta preocupação social será uma marca do Colégio Magnus, que vai atuar de uma forma bem abrangente em questões de diferentes áreas que precisam de maior atenção por parte da população e que terão nossa participação efetiva”, projeta o proprietário do colégio.

