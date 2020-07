Comando Regional da PM homenageia coronel José Luiz

Evento emocionante teve presenças do filho Arthur e da esposa Amanda

Nesta quarta-feira, dia 22, foi realizada uma cerimônia no Segundo Comando Regional de Polícia Militar em Londrina, responsável por 89 municípios e 8 Unidades do Norte Paranaense, incluindo o 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), com sede em Jacarezinho.

Na ocasião, foi feita uma homenagem ao Coronel José Luiz de Oliveira, com a inauguração de sua foto na Galeria dos Comandantes, bem como entrega da medalha de mérito daquele grande comando. O Coronel José Luiz obteve a façanha de ser o único oficial a comandar 5 das 8 Unidades do 2º Comandos Regionais de Polícia Militar (CRPM) – Arapongas, Londrina 5º BPM, 4º CIPM, Rolândia e Jacarezinho – e ao alcançar o último posto da Corporação, também teve o privilégio de passar um período no Comando Regional.

A cerimônia foi conduzida pelo Tenente-coronel Hilberaldi Correia de Lima, que responde por aquele comando na ausência do titular. A cerimônia também marcou a ida de José Luiz para a reserva remunerada, tornando-se agora mais um veterano da Polícia Militar do Paraná.

Ele iniciou sua carreira como soldado da Polícia Militar em 1988 e após muito esforço e estudos, ingressou no oficialato como aspirante em 1991.

Passou mais de 20 anos na região Oeste do Paraná, especificamente em Cascavel, Toledo e Assis Chateaubriand. Mas desempenhou diversas missões e operações na fronteira entre Guaíra e Foz do Iguaçu, nas chamadas patrulhas rurais, que na época, combatia o crime de roubo contra as fazendas e sítios nas margens do Rio Paraná.

Em 1995, durante um confronto, foi alvejado com um tiro nas costas, mas graças ao colete balístico teve apenas ferimentos leves. José Luiz também comandou o 2º BPM entre dezembro de 2017 a agosto de 2019, prestando bons serviços e deixando muitos amigos na região, dentro da corporação e na sociedade civil.

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, procurei na minha carreira agregar valores, respeitar e fazer cumprir a lei, ganhei amigos e sempre trabalhei em busca da proteção e na paz social, sacrificando a vida se necessário. Vim de família pobre, meu pai era coveiro e gari, trabalhei na roça até os 17 anos, fui office boy, tinha tudo para ficar parado na vida, mas sempre foquei nos estudos e na profissão policial. Possuo 3 cursos superiores e 7 especializações, que me ajudaram a galgar o último posto com muito esforço e dedicação. Deus foi generoso comigo, me deu forças para não desistir, saúde para prosseguir e sabedoria para decidir. Dedico minha carreira a todos milicianos que comigo trabalharam, bem como a sociedade de bem que sempre apoiou e apoia os policiais militares. Faço aqui um pedido: sociedade, olhem com mais carinho e com respeito nossos valores policiais militares, pois muitas vezes são eles o seu último recurso e a sua última proteção social. Abrace, quando possível, um policial, elogie-os, incentive-os e ajude-os a combater o crime com denúncias e fazendo cada um o seu justo e bom papel social”, ressaltou o Coronel José Luiz, que agora está se dedicando em tempo integral à família e ao filho autista de 5 anos e possivelmente vai ingressar na advocacia criminal ou médica.