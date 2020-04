Começa campanha de auxílio ao Hospital do Câncer (vídeo)

Colaboradores podem depositar qualquer quantia em dinheiro

Santo Antônio da Platina e região estão iniciando uma campanha de ajuda ao Hospital de Câncer de Londrina (foto) conforme orientações da diretoria e do Comitê de Crise do Coronavírus.

Voluntários convidam a ajudarem a divulgar nas mídias sociais e WhatsApp, junto com o número da conta para depósito.

Para doar envie anjo para (43) 3343-3300 ou 99998-3300 ou acesse www.sejaaluz.org.br