Comerciante defende abertura de lojas em Santo Antônio (áudio)

“O negócio é abrir as portas e trabalhar”

O empresário platinense Luis Alberto Pereira Leite (fotos e vídeo) gravou um áudio num grupo de WhatsApp de cavaleiros (pessoas que gostam de andar e criar equinos) no qual, com base em depoimento de Luciano Hang ( Véio da Havan) defende a abertura do comércio durante a pandemia de coronavírus.

O áudio de Luizinho da Casa do Doce, como é conhecido, viralizou.

Na manhã desta segunda-feira, dia 23, ele comentou o fato com o npdiario e lembrou que a cadeia produtiva depende de muita gente, “uma caixa de sucrilhos , por exemplo, depende do homem da roça que planta o milho, depois tem a parte industrial até chegar nas prateleiras; tenho 15 funcionários, se eu não trabalhar eles não vão receber…Acho justo colaborar com a saúde, mas não podemos parar”,afirmou.

Ouça o polêmico áudio que ele gravou e que continua circulando: