Comitiva platinense visita santuário em Bandeirantes

Viagem com paisagens e emoções



A Comitiva Curandeiro’s Ranch partiu a cavalo recentemente do Bairro Garapeira em Santo Antonio da Platina, rumo ao Santuário de São Miguel Arcanjo em Bandeirantes (fotos). Os Cavaleiros fizeram um percurso montado de aproximadamente 55 km, onde atravessaram o rio das Cinzas e passaram por matas, lavouras e morros, se deparando com paisagens exuberantes.

Encontraram acolhida no Bairro Rural Santo Rita em Bandeirantes, onde foram muito bem recepcionados pela comunidade que celebrava uma missa na chegada dos cavaleiros e posteriormente serviram um farto jantar.

A tropa dormiu dentro da Igreja de Santa Rita, e pela manhã foi servido uma café pela comunidade.

A comitiva contendo 12 Cavaleiros e dois de camionete no apoio chegou ao Santuário de São Miguel Arcanjo no domingo dia 22 de setembro por volta das dez horas da manhã, e participou de uma missa em homenagem a todos cavaleiros, posteriormente retornando a Santo Antonio da Platina.

Integraram a Comitiva:

Guilherme Paiva (Xula);

Guilherme Diniz Tanko;

Guilherme Muniz (Vegas);

Leandro Barbosa Margarida (Bilaska);

Fernando Pinotti;

Oliveira Picolli (Carreirinha);

José Oswaldo Félix;

José Roberto da Silva (Zé Sapateiro);

Matheus Almeida (Almeida);

Leonardo Carvalho;

Eliel Soares;

Márcio Antônio de Oliveira (Índio);

Rodrigo César de Oliveira (Rodrigão) e

João Sebastião dos Santos (João Balaio).