Concentração foca Janeiro Branco no centro platinense

Houve concentração neste sábado

A prefeitura de Santo Antônio da Platina participa da campanha Janeiro Branco pela primeira vez no município. Na manhã deste sábado, dia 26, aconteceu concentração na praça da igreja Matriz com panfletagem e diversas atividades para levar conscientização da importância da saúde mental.

A campanha, inicialmente foi promovida pelas psicólogas da cidade, e com adesão da secretaria de saúde, através do CAPS, centro de atenção psicossocial, mas neste sábado teve participação do Cenaic, Fateb e Unicesumar juntos com os alunos dos cursos de Barbeiro, Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Atendente de Farmácia.

Psicólogas envolvidas na campanha: Fernanda Rezende, Evelynes, Ana Elisa Ribeirete, Franciene Guimarães Vilas Boas, Mirian Rodrigues Bonomo Montanheiro, além dos participantes Paulo Myszko, Luiza serviços gerais, Renata coordenadora, à frente Marina estagiária Enfermagem,Edilene enfermeira, Geovana Terapeuta ocupacional e Anderson educador físico.

Foram realizados quase 300 atendimentos entre beleza e aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Duas pessoas foram encaminhadas com hipertensão arterial e glicemia alta para o Pronto Socorro Municipal.

A campanha é dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os seus comportamentos.Coloca os temas da Saúde Mental em máxima evidência no mundo em nome da prevenção ao adoecimento emocional.

Busca também sensibilizar as mídias, as instituições sociais, públicas e privadas, e os poderes constituídos, públicos e privados, em relação à importância de projetos estratégicos, políticas públicas, recursos financeiros, espaços sociais e iniciativas socioculturais empenhadas(os) em valorizar e em atender as demandas individuais e coletivas , direta ou indiretamente, relacionadas aos universos da Saúde Mental.

A vereadora Míriam Rodrigues Bonomo , do Podemos, confirmou que, na nesta-feira, dia 29, a psicóloga Jheniffer Barros fará palestra 8h30m na UBS da Vila Ribeiro e na UAPSF(Centro Social).

Psicólogos da cidade, juntamente com a secretaria da Saúde e diversos profissionais também estão trabalhando em mini-palestras nas empresas, como na Construcasa Bordignon, UBS(Unidades Básicas de Saúde), entre outros.