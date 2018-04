Presos depredaram cadeia de Santo Antônio; veja vídeos e fotos

Qualquer informação sobre o paradeiro de algum fugitivo ligar 190(não precisa se identificar).



Onze marginais que fugiram já foram recapturados pela Polícia Militar.

A rebelião na Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, que resultou na fuga de 38 presos em torno das 9h30m deste sábado, dia 21, e foi controlada à tarde.

Os internos vandalizaram e queimaram móveis, equipamentos e documentos das celas e também dos cômodos contíguos à carceragem, onde está sediada a Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar entrou dentro da cadeia, sem confronto,os presos levados ao solário e revistados.Foi efetuada a recontagem dos presos.

Promotora e juíza foram juntas.

Ainda não se tem números críveis e nem foram divulgadas as apreensões.

O imóvel fica na rua Pedro Claro Oliveira, Vila Claro, bem próximo do centro.

Moradores das proximidades ficaram trancados em suas casas.

Foram quatro detentos feitos reféns, porém nenhum se machucou.

Parentes dos detentos ainda estão no entorno do local,onde funcionam também a delegacia de Polícia Civil, Ciretran(Circunscrição Regional de Trânsito) e Cense(Centro de Sócio-educação).

