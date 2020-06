De novo, Romanelli é vítima de golpe com WhatsApp

Foi a terceira vez que deputado foi vítima de estelionatários

O Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli é vítima novamente de marginais.

No novo golpe, uma pessoa criminosa com um número que não é o do parlamentar(mas com a foto dele no perfil) está pedindo dinheiro, “não caia nessa fraude, o meu número continua o mesmo e eu nunca peço dinheiro para ninguém”, afirmou.

Em março de 2018, o político teve o aparelho celular clonado e solicitou também que desconsiderassem quaisquer mensagens de WhatsApp a partir do seu número solicitando transferência de valores ou dados de contas bancárias

Na mesma época, a então vice-governadora Cida Borghetti também foi vítima do mesmo golpe. Inclusive uma das pessoas que depositou quantias na suposta conta bancária dela foi justamente o deputado Ou seja, ele foi três vezes vítima do golpe.