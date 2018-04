Debate visa implantação de programa em três cidades do NP

Ribeirão do Pinhal, Abatiá e Jundiaí do Sul

A Comarca de Ribeirão do Pinhal, formada também pelos municípios de Abatiá e Jundiaí do Sul, deu início à implantação ao Programa da Família Acolhedora. O Ministério Público promoveu nesta segunda-feira, dia nove, no Centro Cultural, a audiência pública para debater com membros da comunidade dos três municípios pontos importantes do programa (fotos).

O promotor de Justiça, José Paulo Montesino Gomes da Silva, abriu a audiência falando sobre a importância do Programa Família Acolhedora e de como o processo de implantação tem caminhado aqui na Comarca.

“São muitas as dificuldades para dar assistência adequada a essas crianças que já estão vivendo um momento difícil e precisávamos tomar uma providência para garantir o melhor para os três municípios. Essas medidas poderiam ter sido impostas, mas conseguimos chegar a um consenso pelo diálogo. Conversei com os três prefeitos sobre o programa e eles abraçaram a ideia. As Leis que regulamentam o programa em cada municípios já foram aprovadas e agora vamos dar continuidade”, explicou o magistrado.

A secretaria Municipal de Educação e Abatiá e também primeira dama, Anivalda Negrão – representando o prefeito, Nelson Garcia Júnior – parabenizou a iniciativa e falou sobre a importância das famílias para desenvolvimento das crianças e adolescentes.

“Acreditamos que esse é o melhor caminho para nossas crianças, vítimas de situações que lhes roubaram a dignidade, terem a oportunidade de conhecer a experiência de um verdadeiro convívio familiar”, afirmou o prefeito de Jundiaí do Sul, Eclair Rauen.

Segundo o promotor apenas 20 municípios em todo o estado do Paraná já tem o programa implantado, atendendo aproximadamente 130 crianças. Um número pequeno diante da dimensão do problema.

A assistente Social e Coordenadora do Programa Família Acolhedora da cidade de Cascavel Neusa Eli Figueiredo Cerutti participou da audiência e falou um pouco da experiência de trabalhar com o programa no município que tem apresentado os resultados mais positivos. “Nesses dez anos que trabalho com o Família Acolhedora me sinto privilegiada em poder devolver a esperança a essas crianças. No Brasil são 47 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento,vivendo sem perspectiva. Cada vez mais vejo o quanto as crianças precisam de família e não de abrigo, pois é na família que nos construímos como sujeito”, salientou.



Este é um programa de acolhimento em que famílias são cadastradas e preparadas para acolher temporariamente, em suas residências, crianças e/ou adolescentes afastados da família de origem. Do ponto de vista legal, deve organizar-se segundo os princípios e diretrizes do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O acolhimento é provisório, até que seja viabilizada uma solução de caráter permanente para a criança ou adolescente – reintegração familiar ou, excepcionalmente, adoção.

A equipe técnica, durante esta segunda e terça-feiras, recebeu treinamento sobre a atuação do programa. O próximo passo será começar a selecionar as famílias interessadas em participar do programa.

Estiveram presentes secretários municipais de assistência social, membros da equipe técnica que vão trabalhar com o programa, conselheiros tutelares e pessoas da comunidade, dos três municípios que compõem a Comarca.