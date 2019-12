Débito Automático Solidário encerrado com sucesso na Sicredi Norte Sul

Arrecadou mais de duas toneladas de alimentos

A Campanha Débito Automático Solidário realizada pela Sicredi Norte Sul desde o dia primeiro de novembro foi encerrada na última sexta-feira, dia 2o, com sucesso pela cooperativa.

Foram 40 dias de campanha nas 22 agências da Norte Sul, onde mais de 2 mil de consumo foram colocadas no débito automático e convertidas em 2,210 toneladas de alimentos.

Esse número expressivo só foi possível devido a parceria dos associados junto as suas agências. Mais uma vez a Sicredi Norte Sul mostrou a força de fazer a diferença juntos nas comunidades onde atua. Os alimentos foram entregues às Assistências Sociais dos municípios.

Para o Diretor de Negócios da Norte Sul, Alex Henrique Possi, essa campanha mostra a credibilidade da cooperativa junto aos associados: “ Desde o primeiro momento todos abraçaram a Campanha. Só podemos agradecer a cada um de nossos associados, que mostram a força do cooperativismo ao se unirem e atingir um volume tão grande de doações,” afirma Possi.

Vale lembrar que hoje o Sicredi tem convênio de débito automático com mais de 3mil empresas em todo o Brasil. As principais empresas cadastradas são: Telefonia fixa e móvel, Administradoras de consórcio, Concessionárias de energia elétrica, Concessionárias de água e esgoto, Mensalidade de clubes sócio torcedor, Seguro de vida, Plano de Saúde, Mensalidade de TV a Cabo e Internet.

Mesmo com o término da campanha, as contas de consumo podem continuar sendo cadastradas no débito automático, pois esta é uma comodidade que não tem custo algum para o associado.