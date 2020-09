Denunciado crime de racismo contra mulher em Cornélio Procópio

Só deixou o estabelecimento após ser atendido por outra funcionária do posto

O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio ofereceu denúncia criminal contra um homem pelo crime de racismo. O fato ocorreu quando o denunciado, ao chegar com seu veículo em um posto de combustíveis na PR-160, no município de Cornélio Procópio, se recusou a ser atendido por uma funcionária negra.

De acordo com a apuração do MPPR, que contou com análise de imagens de câmeras de segurança do local, o homem teria dito: “Eu não vou nessa bomba, vou na outra porque sou racista” , fala que foi, inclusive, reiterada.

O autor do crime somente deixou o estabelecimento após ser atendido por outra funcionária (que não era negra). O crime de racismo está tipificado na Lei 7.716/1989 e tem pena prevista de um a três anos de detenção, além do pagamento de multa.