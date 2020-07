Desmentida notícia falsa sobre Hospital do Rim do Norte Pioneiro

Elemento envolveu empresa em mentiras absurdas

Farley Ferreira Barbosa (foto abaixo), administrador do Hospital do Rim do Norte Pioneiro, esclareceu que um elemento gravou recente áudio se fazendo passar por enfermeiro da conceituada clínica de diálise, localizada na rua Sete de Setembro, em Santo Antônio da Platina.

Foi mais uma feiquinius (versão em Português do inglês fake news, notícia falsa).

Trata-se de um irresponsável que usou o prestígio de uma empresa da área de saúde para disseminar informações distorcidas com o único objetivo de tumultuar.

Ele ligou a clínica a uma estória fantasiosa sobre o óbito de uma pessoa de Covid-19, mas é perceptível, pelo linguajar chulo, que não se trata de um profissional e sim um simples criminoso.