Detido ex-delegado furtando supermercado platinense

Um homem de 74 anos em torno de 8h30m desta sexta-feira, dia 12, foi flagrado por funcionários furtando o supermercado Molinis Center, em Santo Antônio da Platina (fotos).

Segundo o npdiario apurou, não foi a primeira vez que aconteceram os furtos.

O idoso, sempre perfumado e bem vestido, costuma chegar num Toyota Corolla novo e faz compras de alto valor. Já levou alimentos e produtos de perfumaria e automotivos.

Hoje estava furtando hidratante corporal, pacotes de queijos ralados, entre outros.

Ele é casado, tem filhos, e se diz ex-delegado de Polícia Civil da capital paulista.

Levado para a delegacia, assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado, porém vai responder pelo crime de tentativa de furto e a pena prevista é de um ano e oito meses de detenção e oito dias/multa. A pena de reclusão normalmente é substituída por uma pena restritiva de direitos, prestação de serviços etc.

Como o homem tem recursos financeiros é possível que esteja doente e sofra um transtorno de controle de impulsos que resulta em impulso irresistível de furtar ou roubar.

A causa da cleptomania ainda é desconhecida, mas os fatores de risco incluem histórico familiar de cleptomania ou outros transtornos de controle de impulsos. Ela ocorre com mais frequência em mulheres.É uma doença grave que causa um desejo irresistível de roubar itens que não são necessários e geralmente possuem pouco valor. As consequências podem incluir perda de emprego, multas financeiras, problemas com a lei, além do constrangimento.

Não existe cura, mas o tratamento com psicoterapia e medicamentos, como antidepressivos, pode ajudar a interromper o ciclo de furtos compulsivos.