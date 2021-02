Com os dois foram apreendidas moto roubada, drogas e balança de precisão

A rádio-patrulha percebeu nesta quarta-feira, dia 17, quando dois elementos numa Honda/CBX 250 pararam perto da cadeia de Andirá e um deles arremessou uma sacola dentro da unidade prisional. Os detentos estavam num pátio tomando sol e alguém recolheu a sacola e levou para as celas.

A dupla viu a viatura, abandonou a moto, que havia sido roubada em Cambará um dia antes – e saiu correndo a pé. Um dos indivíduos, de 17 anos, foi capturado em seguida, mas não informou nada, dizendo só que iria ganhar 250 reais para jogar a sacola na carceragem.

No quarto da residência do menor, encontrada uma balança de precisão com restos de maconha. Ele, a balança e a motocicleta foram apreendidas.

O comparsa foi preso na sequência pela Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) dentro do guarda-roupa de uma casa.O marginal confessou tudo e ainda indicou onde estavam mais 476 gramas de maconha e um rolo de papel alumínio utilizado para embalar entorpecentes.

O Depen (Departamento Penitenciário) foi avisado da sacola e a apreendeu, assim como o garoto e as drogas, além de encarcerar o adulto.