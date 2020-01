Dupla invade e tortura reféns em Santo Antônio da Platina

Maus tratos seriam ordens de marginal

Indivíduos com armas de fogo invadiram uma residência por volta de 21h40m nesta segunda-feira, dia 27, na Rua Diamantina (Jardim São Pedro) em Santo Antônio da Platina e fizeram duas mulheres (mãe e filha) reféns.

Foram dois indivíduos magros, um deles vestindo calça jeans de cor caqui rasgada na altura do joelho e o outro moletom; entraram na casa,com uma espingarda e um facão e logo começaram a ameaçar de morte chegando inclusive a cortar o cabelo de uma delas, fato gravado em vídeo por um dos indivíduos em aparelho celular. Ou seja, torturas física e psicológica.

Uma das vítimas informou que chegaram a comentar que faziam aquilo cumprindo ordens, pois se negassem cometer o crime, temiam pela própria vida.

Os bandidos fugiram roubando dois aparelhos celulares.

Ao chegar no local, as moradoras já se encontravam do lado de fora da residência, ainda muito nervosas.

Localizadas as armas, uma espingarda e um facão os quais estavam abandonados na sala(foto). Objetos apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil para procedimentos.