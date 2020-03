Dupla tenta fugir da PM mas cai de motocicleta

Na rua Antônio de Castro Vilas Boas ontem à tarde

Em patrulhamento nas imediações do bairro Aparecidinho II, a ROTAM visualizou motocicleta com dois indivíduos, em torno de 17h50m deste sábado, dia 28, na Rua Moacir Poli, em Santo Antônio da Platina.

O condutor – conhecido no meio policial por envolvimento com a criminalidade – estava com um garupa, o qual, por sua vez, trazia mochila nas costas.

Diante da suspeita, foi dada voz de abordagem sendo desobedecida ordem de parada. O condutor se evadiu da equipe em alta velocidade atravessando preferenciais, ameaçando pedestres e outros veículos.

Na nua Antônio de Castro Vilas Boas, perdeu o controle da motocicleta sofrendo queda. O garupa correu sentido Aparecidinho III, não sendo possível abordagem.

A Honda/CG 160 Fan (foto) apreendida foi recolhida ao patio da 4° Cia da PM, na rua Rui Barbosa, e realizado Termo Circunstanciado e notificações pertinentes.