Em áudio Álvaro Dias acusa Globo de favorecer Alckmin

Presidenciável se diz excluído da cobertura

O candidato a presidente da República, Álvaro Dias (Podemos) está descontente com o tratamento recebido pela Rede Globo durante a campanha eleitoral. Ele, que no passado recente sempre aparecia nos principais telejornais da emissora, principalmente ao atacar o PT, agora se queixa do alegado desprezo.

Em conversa com o amigo e ex-assessor parlamentar, Esmael Carvalho, que é de Quatiguá (Norte Pioneiro) e tem o apelido de Zé Gotinha, reclamou no meio da semana passada de estar sendo desdenhado e e de ter sido excluído num especial que começou nesta segunda-feira, dia 27, no Jornal Nacional e que inclui outros presidenciáveis.

Na avaliação do senador, ele “recebeu um golpe” e acusa a emissora de favorecer Geraldo Alckmin (PSDB) , que “faz parte do esquemão financeiro e que envolve a mídia”.

O áudio foi enviado hoje pelo próprio Zé Gotinha ao npdiario para a divulgação nacional.