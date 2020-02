Emedebista abandona partido por causa de pré-candidatos

Em Santo Antônio da Platina

Antônio Carlos Nadalete (fotos) é um homem conhecido e conceituado em todo o Norte Pioneiro. Técnico agrícola, servidor público, trabalha há décadas na Emater (Empresa de Assistência Técnica e Assistência Rural). Aos 63 anos e após 37 anos, resolveu se desfiliar do MDB, que depois passou a PMDB e novamente MDB. Nesta segunda-feira, dia três, procurou o npdiario para manifestar sua contrariedade cívica.

“Não aceito a presença desses que se apoderaram da nosso partido, é uma vergonha, pessoas sem nenhum compromisso com as causas populares invadiram a legenda, não quero conviver com esse tipo de gente que não agrega nada ao progresso, ao agronegócio e a uma vida decente, chega!”, desabafou.

Ele, que se mostra descontente, ainda lembrou do ex=prefeito, ex-deputado estadual e ex-secretário de Turismo e Esporte do Paraná, José Afonso Junior, “para quem já teve como filiado um homem da estatura moral de Junior Afonso…Meu Deus, não quero isso para nossa cidade”, finalizou.

Os pré-candidatos que ele menciona são o cartorário José Artur Ritti, ex-vereador Cação e o atual vereador Rudi Esteves, que preside o MDB platinense há poucos dias.

O presidente foi informado e disse que o crítico que “vá…#@!*#!*!”, soltou um palavrão, evidenciando irritação.