Empresário doa cestas básicas a famílias carentes de Carlópolis

Diante do cenário assustador da pandemia da Covid-19



Neste momento pandêmico que o mundo inteiro vem enfrentando com o novo coronavírus, as iniciativas solidárias vêm aumentando a cada dia e se tornando em um alento para inúmeras famílias carentes, que com o aumento da crise econômica vivenciam momentos de incertezas do amanhã.

E mais um exemplo de solidariedade, dentre outros que estão ocorrendo pelo Norte Pioneiro do Paraná, está acontecendo no município de Carlópolis.

Movido pela solidariedade, o empresário carlopolitano Ademir Brizola, juntamente com sua esposa e filhos, montaram cerca de 100 cestas básicas para serem doadas as famílias carentes do município.

As cestas básicas que irão auxiliar centenas de famílias do município, são compostas de: arroz, feijão, macarrão, açúcar, bolachas, leite, óleo de soja, café, vinagre, além de outros produtos.

Essa iniciativa solidária de Brizola, tem como objetivo neste momento de crise econômica, ocasionada pela pandemia do coronavírus, de auxiliar a população carente. Para ele, esse é um momento crítico e difícil para todos os brasileiros, no qual muitas famílias tem suas rendas afetadas por conta do impacto financeiro negativo.

Esse ensinamento de solidariedade do empresário, em um momento difícil para muitas famílias durante a pandemia do Covid-19, poderá influenciar outros empresários e instituições do Norte Pioneiro.

Brizola ainda enfatizou que outras ações serão realizadas enquanto durar o cenário de pandemia do coronavírus, com o objetivo de auxiliar famílias carentes do município.

O empresário também é conhecido por realizar pelo segundo ano consecutivo, nos finais de ano, a distribuição de brinquedos além de outros atrativos para as crianças do município de Carlópolis.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO – Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las.

Além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o álcool gel, que também serve para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas, etc. Para a limpeza doméstica, recomenda-se a utilização dos produtos usuais, dando preferência para o uso da água sanitária (em uma solução de uma parte de água sanitária para 9 partes de água) para desinfetar superfícies.

Utilizar lenço descartável para higiene nasal é outra medida de prevenção importante. Deve-se cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Também é necessário evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Para a higienização das louças e roupas, recomenda-se a utilização de detergentes próprios para cada um dos casos. Destacando que é importante separar roupas e roupas de cama de pessoas infectadas para que seja feita a higienização à parte. Caso não haja a possibilidade de fazer a lavagem destas roupas imediatamente, a recomendação é que elas sejam armazenadas em sacos de lixo plástico até que seja possível lavar(Fonte:Pérola do Norte).