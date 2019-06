Entidades negam fechar comércio por causa de vereadores

Não haverá protesto com paralisação

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, Alex Figueira (foto de terno) e Nelson de Camargo (sentado),presidente da Associação Comercial e Empresarial platinense, negaram nesta terça-feira, dia 25, ter a intenção de fechar o comércio durante uma ou duas horas na quinta-feira, 27,como protesto pelo resultado parcial da votação dos subsídios dos vereadores locais.

Será às 13h30m a sessão extraordinária com a segunda e última votação do controverso projeto na sede do legislativo, que novamente estará lotado.



Os dois líderes disseram não ter sido procurados e sinalizaram que não precisariam dessa manifestação até porque será rápida a segunda votação. Numa eventual paralisação, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, Milton Coelho, também teria que assinar um acordo.

Como se recorda, o reajuste dos parlamentares na noite de segunda-feira foi aprovado com cinco vereadores favoráveis ao projeto que aumenta os próprios vencimentos mensais de R$ 998 para R$ 4.251, e quatro contrários. A tendência é que os edis repitam os votos, a não ser que um deles surpreenda e mude de opinião.

O aumento será para a próxima legislatura, a partir de 2021. Veja como foi a primeira votação: