Ele pretende se dedicar mais aos negócios particulares e à família

“Gosto de política, continuarei ajudando meus amigos, mas pretendo me dedicar e ampliar meus negócios na iniciativa privada com a minha irmã. Já me afastei da presidência do MDB e não pretendo voltar. Não tenho mais tempo para fazer viagens e contatos no interior”, justificou ao npdiario o ex-deputado federal por duas vezes João Arruda (foto) , comentando na manhã desta quinta-feira, dia dez, sua saída da cena política, da qual sempre foi protagonista no Paraná.

Ele já foi candidato ao governo estadual e à prefeitura de Curitiba e teria uma eleição praticamente certa em 2022 para a câmara federal, porém preferiu desistir e abandonar a vida pública.

João lembrou também ter quatro filhos menores, “preciso me dedicar mais a educação deles e ajudar a Paola (esposa, filha do empresário Joel Malucelli). Estou me organizando também para ir para os Estados Unidos no ano que vem passar um período com a família e terminar mais uma faculdade. Enfim, estamos com muitos projetos, mas nenhum relacionado a política”, declarou.

O sobrinho do ex-senador Roberto Requião é torcedor do Athetico Paranaense e se formou em Ciências da Saúde pela Stetson University(EUA), na Flórida.

O novo presidente do MDB paranaense é o deputado estadual Anibelli Neto.