Feiquinius atinge Deputado Romanelli de novo (vídeos)

Depois de quase dois anos

No dia dez de novembro de 2017, o npdiario desmentiu uma feiquinius (expressão aportuguesada do inglês que significa notícia falsa) que circulava num vídeo em redes sociais e aplicativos como o Whatsapp e envolvia o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (foto). Usando o sobrenome famoso do político, utilizaram imagens de uma reportagem em Naviraí(MS) com uma transportadora de Minas Gerais homônima ao parlamentar .

A “informação” apontava um suposto crime de tráfico de drogas. A empresa Romanelli/ Equipamentos Rodoviários, pertence a parentes do deputado e é sediada em Cambé e nada tinha a ver com a ocorrência policial. Depois, portais nacionais como UOL e G1 também deram a informação correta.

Neste final de semana, novamente o vídeo circula e de novo com a mesma inverdade. Assim, Romanelli distribuiu mensagem pelo Twitter, lembrando o boato: ” Fui uma das primeiras vítimas das já famosas fake news. Agora, novamente, requentaram, sabe-se lá por quê”, queixou-se.

Ele garante já terem sido tomadas providências sobre o assunto.

Aqui, o esclarecimento feito na época: https://npdiario.com/imprensa/deputado-romanelli-e-vitima-de-fake-news/

Mais uma vez estou sendo vítima de uma #FakeNews, por incrível que pareça a mesma de dois anos atrás. Segue um vídeo explicativo. Peço que de um RT para alcançar o maior número de pessoas. Obrigado. pic.twitter.com/TD9Y0Tok2c — Luiz C. Romanelli (@RomanelliPR) August 2, 2019

aaa