Festival da Tainha no Pescador em Ribeirão do Pinhal

Neste domingo, 18 de agosto, o complexo de Lazer O Pescador em Ribeirão do Pinhal vai promover um festival gastronômico servindo o peixe “Tainha” assada e recheada.

A Tainha é um peixe com cerca de 40 centímetros, mas que ocupa um peso enorme na cultura do litoral da Região Sul, especialmente do Paraná e Santa Catarina que representa 80% da pesca da tainha do Brasil. No inverno o pescado é encontrado fresco, e é uma ótima opção para os amantes de peixe.

Além de uma paisagem exuberante, pesca esportiva e passeio de pedalinho, as atrações musicais são um capítulo à parte no Pescador. Neste domingo, a partir das 12h30 o músico Antônio Altvater vai tocar o melhor do Folk e Blues, e a partir das 16h30 será a vez da Banda VZ Acústico tocar o melhor do pop rock, MPB e sertanejo.

Reservas e mais informações podem ser obtidas através do site www.opescador.com.br ou pelos telefones: (43) 9 9910-3895 / 3551-2893.

O complexo de Lazer está localizado na Av. Silveira Pinto,838 em Ribeirão do Pinhal – PR.