Fisiculturista Renan Vieira prepara desafios para 2020 (vídeo)

Também é coach no Norte Pioneiro

O coach e fisiculturista Renan Vieira visitou o npdiario em Santo Antônio da Platina (fotos). Ele confirmou que 2019 foi um ano excelente profissionalmente e organiza a agenda para 2020.

Como exemplo, citou a homenagem como Coach Destaque do ano no Campeonato Larissa Cunha, realizado pela Federação Internacional WFF ( Word Fitness Federation) e também no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness WFF Sul Sudeste 30/11/2019, em Guarapuava(PR).

O platinense Renan, 30 anos, casado, é coach e orientador atendendo atletas também de Jacarezinho, Quatiguá, Joaquim Távora, Pinhalão e Cornélio Procópio, além de manter parcerias com academias e clínicas. “Quem deseja emagrecer ou ganhar massa magra ou engordar de forma saudável pode conseguir com dieta e exercícios”, afirma.

Sua rotina de alimentação inclui arroz, feijão, batata, frango, ovo, aveia, salada, pão, frutas e de vez em quando um bolo ou até um vinho.

No currículo tem:

🏆 Campeão Brasileiro – Bodybuilder Mens Atletic;

🏆Vice Campeão Sport Model Sungão ate 1,75m;

🏆Vice Campeão Sport Model Bermuda ate 1,75m;

Campeão – Garoto Fitness 2018 e

Campeão – Garoto Fitness 2017.