Governo adere à campanha de combate da violência contra mulher

Projeto conta com parceria de 10 mil farmácias e drogarias

A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, junto da primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, que preside o Conselho de Ação Solidária, aderiu à Campanha Nacional do Sinal Vermelho para o enfrentamento da violência doméstica. A campanha foi lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

A ação é simples e direta. Com um “X” em vermelho na palma da mão, feito com caneta ou até mesmo um batom, a mulher que sofre violência pode alertar os atendentes das redes de farmácias participantes da campanha de que é uma vítima e precisa de ajuda. Eles devem ligar imediatamente para o 190.

A primeira-dama lançou um desafio para levar a ação ao maior número de municípios do Estado. “Eu desafio todas as primeiras-damas municipais do Estado do Paraná, todas as deputadas estaduais e a todos aqueles que lutam para acabar com a violência contra a mulher”, afirmou Luciana.

O secretário estadual da Justiça, Mauro Rockenbach, reforçou o compromisso desta gestão no combate à violência doméstica e contra a mulher. “Essa é mais uma ação de enfrentamento à violência doméstica, que infelizmente só aumenta com a pandemia da Covid-19. Com a determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, precisamos aumentar cada vez mais essa rede para que as mulheres alertem outras mulheres, e assim possamos todos juntos minimizar este crime”.

O projeto conta com a parceria de 10 mil farmácias e drogarias em todo o País.

Confira as redes de farmácias participantes até o momento:

1.Rede Melhor Compra

2.Usifarma

3.Multifarma

4.A Nossa Drogaria de Caxias

5.Drogal Farmaceutiva

6.Drogal Farmacia

7.Drogaria Venancio

8.Extrafarma

9.Farma Ponte

10.Farmacia Alphard

11.Farmacia Pague Menos

12.Farmacia e Drogaria Nissei

13.Raia Drogasil

14.Redepharma

15.Rede Soma Drogarias

16.Santa Lucia Drogarias

17.Smallfarma

18.Universal

19. Drogaria Araújo

20. RD Raia Drogasil

21. DPSP