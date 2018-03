Ibaiti: PRE e Prefeitura realizam homenagem às mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional

Nesta quinta-feira, dia oito, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, através de suas Companhias e Postos Rodoviários espalhados ao longo do Estado do Paraná, vem desenvolvendo atividades voltadas à comemoração do Dia Internacional da Mulher.

O Efetivo do Posto Rodoviário de Ibaiti, juntamente com a Prefeitura de Ibaiti e Secretaria Municipal de Assistência Social, no período da manhã, durante operação de fiscalização de trânsito junto a Rodovia PR 272, KM 95, município de Ibaiti, homenagearam as mulheres que por ali passavam com seus respectivos veículos com a distribuições de diversas rosas (foto) .

Na sequência, ainda no período da manhã, estiveram no “Asilo” distribuindo chocolates “bombons” às mulheres idosas e funcionárias, as quais demonstraram expressivamente muita alegria com a visita da Policia Rodoviária e funcionários da Prefeitura nesta data tão especial.

Em nota, o Comandante do Posto de Polícia Rodoviária de Ibaiti, Subtenente Sidiney dos Santos Lemes, destacou que além do Dia Internacional, a mulher é digna de ser lembrada todos os dias, e a homenagem foi apenas para demonstrar o quanto são importantes nas vidas de todos, sejam como mães, esposas, amigas, netas ou filhas.