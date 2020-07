Identificado ladrão que invadiu igreja Matriz (vídeos)

Quem souber do paradeiro avisar Polícia Civil no 3534-8900

Foi identificado pela Polícia Civil de Santo Antônio da Platina o autor de tentativa de furto qualificado ocorrido no dia 27 do mês passado na Igreja Matriz e no escritório paroquial, quando pulou o muro e dentro do pátio tentou entrar arremessando um vaso contra porta e na sequência arrombou, com um chute, uma porta lateral que dá acesso ao interior da igreja.

Ele machucou o pé e danificou alguns objetos, como vasos e castiçais, e também violou o cofre, mas não obteve êxito e se evadiu do local.

Na mesma semana, no dia primeiro, em estabelecimento comercial localizado à Rua Coronel Capucho, usou uma chave micha e abriu a porta , furtando a importância de R$ 10 mil em espécie, e cinco folhas de cheques.

Já havia sido investigado pela polícia civil em abril deste ano, quando identificado como autor de uma sequência de furtos em vários estabelecimentos comerciais. Também foi preso em flagrante em Jacarezinho poucos dias depois, porém, atualmente estava em liberdade provisória. Após apuração da equipe de investigação, o delegado Rafael Guimarães representou pela prisão preventiva, a qual teve concordância do Ministério Público, e decretada pelo Poder Judiciário, sendo o mandado expedido nesta manhã de segunda-feira,dia seis. O indivíduo ainda não foi localizado e as Polícias Civil e Militar estão no seu encalço.

A reportagem repercutiu em todo o Paraná.

