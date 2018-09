Jogo entre Atlético e Paraná tem ação da campanha de doação de órgãos

A expectativa é que mais de 30 mil pessoas sejam alcançadas

Em parceria com o Clube Atlético Paranaense e o Hospital Nossa Senhora das Graças, a Central Estadual de Transplantes participou neste domingo, dia 23, às 14h, de uma ação de conscientização sobre a doação de órgãos para transplantes. A ação aconteceu durante partida entre Atlético e Paraná Clube, na Arena da Baixada, na Rua Buenos Aires, Água Verde em Curitiba, e fez parte das atividades do Dia Nacional de Doação de Órgãos, comemorado em 27 de setembro.

ENTRAM EM CAMPO – A coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Arlene Badoch, explicou que a mobilização foi dividida em dois momentos. Na abertura dos portões do estádio foram entregues materiais educativos para os torcedores. Durante o intervalo, aqueles que receberam os informes participaram de uma atividade envolvendo a tela de transmissão do estádio.

No início da partida, entraram junto com os jogadores 11 pacientes transplantados. “Articulamos esta ação pensando, principalmente, em mobilizar e conscientizar as pessoas. A doação de órgãos só pode ser efetivada com a autorização da família, por isso é muito importante falar sobre o assunto e mostrar que é possível viver saudável e com saúde após o transplante”, diz a coordenadora.

A doação de órgãos e tecidos só ocorre com a autorização das famílias, por isso o Governo do Estado é responsável pela campanha “Doação de Órgãos, Fale sobre isso”. O objetivo é estimular que o assunto seja abordado e que as pessoas deixem claro para suas famílias o desejo de se tornar um doador.

Atualmente, o Paraná ocupa o primeiro lugar no País em doação de órgãos para transplantes. Desde janeiro, o Estado teve 824 notificações de doações, sendo 382 efetivadas. Além de órgãos, tecidos como córneas, pele, ossos, valvas cardíacas e tendões também podem ser doados.

FOTO: Atacante Pablo, do Furacão, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro