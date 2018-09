Justiça Eleitoral quebra sigilo da página de Ratinho no Facebook

Por suspeitas de usos de robôs na rede social

O desembargador Tito Campos de Paula, juiz do Tribunal Regional Eleitoral, determinou nesta sexta-feira, 21, a quebra do sigilo da página do candidato Ratinho Junior (PSD) no Facebook por suspeita de uso de bots (robôs) para aumento de curtidas, compartilhamentos e seguidores na rede social.

O juiz atendeu ação da coligação Paraná Decide que aponta “indícios de provas refletem a respeito do uso da rede social Facebook pelo candidato Ratinho Junior, em especial no seu perfil, conforme link, indicado na inicial, com a suposta utilização de robôs (bots), programas de propagação na internet, com aumento vertiginoso de reações de seguidores sem lastro real”.

Os indícios, segunda a ação, sustentam-se nos seguintes os sinais deixados: “1) exponencial aumento de reações de um minuto a outro; 2) discrepância entre a quantidade de reações nas postagens e número de comentários, compartilhamentos e visualizações; 3) grande quantidade de perfis de pessoas estrangeiras e residentes em países em que notoriamente criaram mercados de “fazenda de cliques” (seguidores pró-ativos em redes sociais com IPs de diversos locais do mundo; 4) quantidade de seguidores com perfis com evidência de falsos”.

“Todas as evidências expostas sugerem o uso de ações de manipulação da propaganda, dentro do processo político do requerido, existindo fortes indícios que a página do candidato está sendo beneficiado pela utilização desse serviço (bots) na rede social, nas diversas postagens”, completa a ação.