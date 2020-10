Marido de aluguel é candidato a vereador em Santo Antônio da Platina

Pedrinho é voluntário em estabelecimentos de ensino na cidade

Pedro Fernandes (fotos), de 50 anos, já trabalhou como técnico de som na antiga banda Xeque Mate, foi menino de rua trabalhando para se sustentar, teve apoio de pessoas que acreditaram em seu futuro e hoje, Pedrinho, como é conhecido, é um homem realizado.

Ele, que presta serviços como encanador, eletricista, serralheiro e marceneiro, é candidato a vereador em Santo Antônio da Platina, e visitou o npdiario para falar sobre suas propostas.

Falante e simpático, pensa em estimular através de Indicação no Legislativo, a criação de uma brigada para evitar incêndios no Morro do Bim, com a instalação de hidrantes em seu entorno e, na sequência, plantar árvores.

Voluntário no programa Amigos da Escola, atua em estabelecimentos de ensino na cidade, em especial colégios estaduais, e possui projetos na área de educação, para ampliar o conhecimento de crianças e jovens.

Sua sobrinha, Victória Almeida, é blogueira e ajuda o tio com ideias e entusiasmo.

Casado e colaborativo, postula uma das nove vagas na câmara por meio do partido Solidariedade e apoia José Artur Ritti como chefe do executivo.